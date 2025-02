Nike er i ferd med å lansere joggesko med Donkey Kong Country-tema

HQ

Det er ikke noe nytt at skoprodusenter samarbeider med spillselskaper, og spesielt Adidas og Crocs har vært veldig fremoverlente på dette området. Nike er ikke fullt så med på dette, men nå har de noe morsomt på gang.

Sneaker News rapporterer at de har et nytt produkt i Air Max 1 Low Poly -kolleksjonen, nemlig et par joggesko inspirert av Donkey Kong Country. Skoene er lyse sjokoladebrune med semsket skinndetaljer, har en University Red Swoosh logo på siden og har bokstavene DS (Dot Swoosh) trykt på hælen samt et bananskall på forsiden av sålen.

Vi legger merke til at navnet Donkey Kong eller Nintendo ikke er nevnt noe sted, så det ser ut til å være en uoffisiell hyllest snarere enn et offisielt produkt, men er de ikke fancy? Skoene har ingen dato ennå, men vil sannsynligvis bli lansert i sommer.