Brandon Sklenar sier at han elsker Batman, og at det ville vært en drøm å få spille ham

Vi vet allerede at Matt Reeves' The Batman filmer ikke er en del av Peter Safran og James Gunns nye DC-filmunivers, som i stedet vil ha sin egen versjon av Bruce Wayne og hans alter ego. Det er allerede bekreftet at den første filmen med denne nye Batman blir The Brave and the Bold, og det har absolutt ikke manglet på interesserte stjerner.

Bare i løpet av det siste året har blant andre Alan Ritchson (Reacher), Glen Powell (Top Gun: Maverick, Twisters) og Jake Gyllenhaal (Donnie Darko, Brokeback Mountain, Road House) sagt at de ønsker å spille Dark Knight - og nå kaster enda en skuespiller sin hatt inn i ringen. I et intervju med The Playlist sier Brandon Sklenar (Midway, It Ends with Us) at det ville være en drøm å spille Batman :

"Jeg har sett en haug med fan-casting for denne Batman-greia [The Bave & The Bold], og det er veldig interessant for meg, jeg elsker Batman. Det hadde vært en drøm, helt klart. Men vi får se hva som skjer, jeg er klar for det."

Sklenar har lenge vært en favoritt blant mange DC-fans, og det faktum at han nå sier at han er veldig interessert i rollen, har fått mange til å juble på sosiale medier. Hva synes du, er det noen spesiell skuespiller du har store forhåpninger til som Batman i The Brave and the Bold?