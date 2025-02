Lego Game Boy lanseres i oktober for $ 59.99

HQ

Det nye året var bare en uke gammelt da Lego og Nintendo kunngjorde at de hadde nok et nytt samarbeid på gang. Ikke overraskende med tanke på suksessen de har hatt med Mario- og Animal Crossing -settene og, selvfølgelig, den nydelige Lego NES.

Denne gangen er det en Lego Game Boy vi har å se frem til, og nå har den veldig pålitelige Lego-innsideren Falconbrickstudios avslørt hva vi kan forvente - og også når, og til hvilken pris. Tilsynelatende vil Game Boy være litt mindre enn den nevnte NES, som besto av 2,646 stykker, og settet inneholder ikke mer enn 421 stykker.

Prislappen er satt til $ 59.99 i USA med en lansering 1. oktober. Selv om informasjonen ikke er offisiell ennå, Falconbrickstudios er vanligvis så pålitelig at vi antar at den er riktig for nå.