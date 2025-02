HQ

Elon Musk har nok en gang blandet seg inn i global politikk, denne gangen med Ukrainas president Volodymyr Zelensky i siktet. I et innlegg på X beskyldte Musk Zelensky for bevisst å ha avlyst valget av frykt for at han ville bli overveldende stemt ut av embetet.

Milliardæren avviste en nylig meningsmåling som antydet at Zelensky har en oppslutning på 57 %, og kalte den upålitelig og manipulert av den ukrainske regjeringen. Hvis Zelenskij virkelig var elsket av sitt folk, ville han ikke hatt noen grunn til å unngå den demokratiske prosessen, hevdet Musk.

I stedet hevdet han at den ukrainske lederen har "tatt kontroll over alle ukrainske medier" i et desperat forsøk på å holde på makten. Musks uttalelser kommer midt i en tid der Ukrainas politiske landskap blir stadig mer gransket, særlig av personer på linje med USAs president Donald Trump.

Trump hevdet nylig at Zelenskijs reelle oppslutning kan være så lav som 4 %, noe som forsterker bildet av at den ukrainske presidenten er i ferd med å miste støtte. Den pågående krigen med Russland har bare forsterket den politiske splittelsen, og noen kritikere mener at utsettelsen av valget er nødvendig på grunn av konflikten, mens andre, som Musk, ser på det som en åpenbar maktovertakelse.

Denne siste kontroversen føyer seg inn i rekken av Musks stadig mer høylytte tilstedeværelse i internasjonale anliggender. Som eier av X har han forvandlet plattformen til en slagmark for politisk debatt, og han posisjonerer seg ofte som en forstyrrer av mainstream-fortellinger. Hans innflytelse på det offentlige ordskiftet er ubestridelig, men det gjenstår å se om kommentarene hans vil ha noen konkret innvirkning på Ukrainas politiske beslutninger.