Obsidian Entertainment har vokst med nesten 70 % siden Microsofts oppkjøp

HQ

For litt over fem år siden kjøpte Microsoft jevnlig utviklere, og hadde arrangementer der flere ble bekreftet om gangen. En av dem som ble med i klubben i 2018 var Obsidian Entertainment, som i dag regnes som en svært godt integrert del av Xbox, og som så sent som denne uken lanserte rollespillet Avowed.

Medgründer og studiosjef Feargus Urquhart har gjentatte ganger snakket positivt om det faktum at de er Xbox-eid, og i et nylig intervju på podcasten Unlocked forteller han nå om hvordan de har vokst takket være Microsofts ressurser (transkribert av Klobrille på Bluesky) :

"Vi var omtrent 170 personer i studioet. [Etter at vi ble med i Xbox] har ikke bare studioet vokst til 285 personer, vi har nå også mange samarbeidspartnere."

De jobber for tiden med The Outer Worlds 2, som skal lanseres senere i år, men de har flere prosjekter på gang, og mange håper at de vil vende tilbake til Fallout -universet igjen, noe de har sagt at de gjerne vil gjøre.