Samurai-kattungene er tilbake med videospillet Samurai Pizza Cats

Den legendariske 1990-tallsserien Samurai Ninja Cats kommer tilbake i form av et videospill med en passende undertittel som Blast from the Past! for å feire 35 år siden lanseringen den fjerne 1. februar 1990 i Japan. Med denne kunngjøringen har de vist stemmegjengivelsen til karakterene, som vil respektere originalen.

Serien eller spillet, som opprinnelig het Kyatto Ninden Teyandee, forteller en historie om science-fiction, komedie og action som utspiller seg i byen Edoropolis, hjemsted for robotdyr i menneskelig form.

Spillet utvikles av det nederlandske studioet Blast Zero og vil bli distribuert av Red Dunes Games i De forente arabiske emirater. Selv om det fortsatt er i en tidlig utviklingsfase, kan det komme så tidlig som 2026.

Fra det du kan se i traileren, ser prosjektet ut til å være en 2D-rollespill hack 'n slash-sjanger og har som mål å være tro mot den originale stilen til animeen. I det vil vi kunne bytte mellom medlemmene av Pizza Cats etter eget ønske og bruke hver karakters unike evner til å løse gåter og utkjempe kamper.

Her er den nostalgiske første traileren for Samurai Ninja Cats: Blast from the Past! for din seerglede.