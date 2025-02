Nvidia fjerner i det stille støtten for klassiske spill

HQ

Nvidia-brukere har oppdaget at PhysX-avhengige spill på 32-bits systemer har begynt å kjøre feilaktig på de nye 50 Series grafikkortene. Ulike innlegg på Nvidia-fora rapporterer om situasjonen: Disse titlene basert på de gamle fysikkteknikkene, i stedet for å kjøre på GPU, kjører på CPU, uavhengig av innstillingene i Nvidia Control Panel.

I forumene har en av brukerne funnet en mulig årsak, og det er at det offisielle supportnettstedet nevner at 32-bit CUDA-baserte applikasjoner ikke lenger støttes. Mange PhysX-titler bruker denne arkitekturen, og for å sjekke om dette var feilen, brukte de 64-bit PhysX med Batman: Arkham Knight og fant ut at det fungerte.

Mange eldre titler påvirkes av denne avgjørelsen, for eksempel Mirror's Edge og Cryostasis, som vil miste CPU-ytelse. Det har ikke kommet noen kunngjøring fra Nvidia ennå, noe som har generert kritikk fra samfunnet for å sette spillbarheten til klassikere i fare uten å tilby klare løsninger. Vi har ennå ikke hørt fra selskapet, men foreløpig må vi ty til eldre maskinvare eller se etter alternative løsninger.