Care Bears: To the Rescue lanseres på PlayStation og Xbox neste måned

Hvis du var barn på det brølende 80-tallet, husker du sikkert Care Bears, en gruppe fargerike kosebjørner som løste alle slags problemer ved hjelp av trippy kjærlighetskrefter i en TV-serie med samme navn. Mens andre fenomener fra samme tid, som He-Man, Transformers, My Little Pony og andre, har levd videre, har Care Bears forblitt et produkt av sin tid.

De har blitt relansert flere ganger, men ingenting har vært like vellykket. I 2019 gikk det imidlertid bedre med Care Bears: Unlock the Magic, som i fjor kom som et spill til både PC og Switch under navnet Care Bears: To the Rescue. Opplegget minnet om Super Mario Bros. Wonder (med co-op for opptil fire personer, der hver Care Bear har unike evner), og det fikk faktisk ganske gode karakterer fra både medier og spillere.

Nå kunngjør utgiveren Forever Entertainment at det er på tide for flere å spre kjærlighet og glede i verden, ettersom Care Bears: To the Rescue også kommer til PlayStation og Xbox. I en trailer får vi se nærmere på disse versjonene, og det avsløres at spillet lanseres 6. mars.