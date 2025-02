FIFA og IFAB skal diskutere nye regler for fremtidens fotball, inkludert drastiske endringer i offside og VAR

HQ

Neste lørdag, 1. mars, møtes representanter for FIFA, inkludert FIFA-president Gianni Infantino, og IFAB (International Football Association Board), organet som er ansvarlig for å definere spillereglene, i Glasgow for å diskutere en rekke endringer i regelboken. Noen av dem kan være revolusjonerende, blant annet store endringer i offside.

Det viktigste punktet å diskutere vil være å endre offsidereglene, til fordel for angriperne. Ifølge det noen kaller "Wengers lov", til ære for Arsenal-treneren og nå direktør for global fotballutvikling i FIFA, vil en angrepsspiller bare være offside hvis hele kroppen er foran linjen til den siste forsvarsspilleren.

Dette ville dramatisk endre måten mange lag spiller på og oppmuntre til offensivt spill, i tillegg til å eliminere de ofte absurde og frustrerende målene som blir annullert når bare en liten del av angriperens kropp er foran forsvarslinjen. Ifølge RMC Sport har denne regelen allerede vært på plass siden forrige sesong i ungdomsturneringer i Italia og Sverige.

Dommere som snakker høyt, utfordrer VAR...

Offsideendringen er ikke det eneste temaet som skal diskuteres denne helgen. Spekulanter av VM for kvinner 2023 eller Intercontinental Cup 2024 husker at dommerne, etter å ha sjekket med VAR, kunngjorde og forklarte høyt avgjørelsene de tok (og hvorfor de tok dem).

Til slutt vil møtet utforske muligheten for å stoppe klokken når ballen ikke er i spill, samt å tilby trenere et begrenset antall "Challenges", slik at de får tilgang til VAR når de mener at en dommeravgjørelse er feil. To konsepter som er velkjente for basketballfans, og som kan bli - eller ikke bli - implementert i fotballen allerede neste sommer. Vi får vite mer etter møtet mellom FIFA og IFAB i Glasgow 1. mars...