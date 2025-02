Gene Hackman (95) og hans kone (63) funnet døde i sitt hjem i Santa Fe

HQ

Skuespilleren Gene Hackman og kona, den klassiske pianisten Betsy Arakawa, er funnet døde i sitt hjem i Santa Fe. Den legendariske skuespilleren - pensjonert siden 2004 og borte fra offentlighetens øyne - var 95, og hans kone, den klassiske pianisten Betsy Arakawa, var 63. Hunden deres ble også funnet død i hjemmet av politiet i New Mexico.

Den nøyaktige dødsårsaken er foreløpig ikke fastslått, men ifølge Santa Fe Sheriff's Office var "foul play ikke en faktor i deres død", ifølge Deadline. Det ser ut til at det var et uhell, men vi må vente på å få vite hva som skjedde.

Paret hadde vært gift siden 1991. Gene Hackman var en av de mest feirede og dekorerte skuespillerne med en karriere som strakte seg over seks tiår. Han vant to Oscar, to BAFTA og fire Golden Globes. Noen av de mest minneverdige rollene inkluderer Clint Eastwoods Unforgiven, William Friedkins The French Connection, og Supermann-skurken Lex Luthor i tre filmer.

Vi vil være på vakt hvis vi vet mer informasjon om deres død og omstendighetene rundt det.