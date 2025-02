All On BoardVR-brettspillplattformen er nå tilgjengelig på Meta Quest og Steam VR

HQ

Det er lenge siden The Game Kitchen (Blasphemous) viste oss sitt prosjekt som en online brettspillplattform i virtuell virkelighet. Prosjektet som ble finansiert på Kickstarter på rekordtid, har gått gjennom en lang utviklingsprosess og også en rekke lukkede tester, der vi også har fulgt nøye med på fremdriften. Derfor er vi i dag glade for å se hvordan det hele ble i det endelige produktet, fordi All On Board! er nå tilgjengelig i STeam VR og Meta QUest 3.

Tittelen kommer til en pris på € 9,99 med fire basisspill inkludert: Go, Sjakk, Dam og Parcheesi. I tillegg er seks andre lisensierte spill også tilgjengelige fra i dag og selges separat, eller sammen med basisspillet (plattform). Disse er Terraforming Mars, The Hunger, The Binding of Isaac: Four Souls, Istanbul, Escape the Dark Castle og Rallyman: GT. Og det er planer om flere lisenser i horisonten sammen med nye funksjoner og utvidet enhetsstøtte.

All On Board! handler ikke bare om å spille, det handler om å komme i kontakt med venner og dele de minneverdige øyeblikkene som gjør brettspill så spesielle, og tilbyr total fordypning som forvandler hvert spill til en unik opplevelse.

Kommer du til å prøve All On Board! på noen av plattformene? La oss få vite det i kommentarfeltet.