MercurySteam nytt spill, Blades of Fire, kunngjort med spilltrailer og utgivelsesdato Blades of Fire vil ha et unikt håndverkssystem for våpen.

MercurySteam har ertet en stund for sitt nye prosjekt, med en mørk fantasy-innstilling, og det har nettopp blitt kunngjort ... med en lansering som kommer veldig snart. Mercurys nye spill heter Blades of Fire, og det er et actioneventyrtittel, med sønnen til King's Ward kalt Aran de Lira i hovedrollen - kanskje en liten hyllest til deres forrige spill Metroid Dread med Samus Aran i hovedrollen - som er like mye av en fighter som en smed, og spillets kampsystem vil stole sterkt på å smi unike våpen og teste dem. Med smidesystemet kan vi lage ubegrensede våpenvarianter ved å kombinere legeringer, skaft, runer, kniver og slagkanter, ettersom noen fiender bare kan beseires med noen spesifikke våpentyper. Dette vil gi en mer taktisk tilnærming til kampene. Det er et enspiller-spill. Blades of Fire er født fra avtalen mellom MercurySteam og 505 Games som ble kunngjort i 2021, og vil lanseres veldig snart: PS5, Xbox Series X|S og PC ... som en eksklusiv Epic Games Store. Det lanseres 22. mai 2025, og forhåndsbestillinger er tilgjengelige med noen bonuser hvis du er interessert. HQ