Liverpool-fansen nøler med å reise til Paris etter hendelsene i Champions League 2022

HQ

På onsdag spilles en av de viktigste Champions League åttendedelsfinalene mellom Paris Saint-Germain og Liverpool. Begge lagene leder ligaen i sine respektive land med god margin, og mens Liverpool er den klare favoritten til tittelen og gjentatte ganger har blitt beskrevet som "det mest formsterke laget i Europa", kommer PSG ridende på en bølge av seire og utklassinger - blant annet 10-0 mot Brest i utslagsspillet.

Det blir en enormt spennende kamp å se på TV. Mens titusener av PSG-fans vil strømme inn på Parc des Princes i morgen, har mange Liverpool-fans bestemt seg for å bli hjemme og mimre om det som skjedde for tre år siden.

Den 28. mai 2022 ble finalen på Champions League mellom Liverpool og Real Madrid spilt på Stade de France i Paris. Mange Liverpool-supportere fikk imidlertid ikke komme inn på stadion: Det oppsto kaos da tusenvis av mennesker forsøkte å komme seg ulovlig inn på stadion med falske billetter - ifølge de offisielle rapportene - og politiet brukte tåregass og pepperspray mot fansen. Dette resulterte i 283 skader og 68 arrestasjoner, og Liverpool-supporterne opplevde, i tillegg til frustrasjonen over å ikke komme inn på grunn av problemer med billettene, kaotiske scener, der noen supportere ble utsatt for seksuelle overgrep, og en hardhendt politirespons som brakte tankene tilbake til Hillsborough-katastrofen i 1989, et menneskemylder som tok livet av 97 personer.

En uavhengig rapport sa at det var "bemerkelsesverdig" at ingen ble drept den kvelden, og konkluderte med at UEFA hadde hovedansvaret for alle sikkerhetsbrister.

"Mangelen på ansvarlighet får folk til å tro at det kan skje igjen"

RMC Sport har intervjuet en rekke Liverpool-fans, og det er fortsatt frykt og mistillit til UEFA og franske politimyndigheter, som beskyldes for sikkerhets- og organisasjonssvikt. "Jeg elsker Paris, det er en flott by, folk er hyggelige, men jeg ville vært veldig skeptisk til å dra tilbake etter det som skjedde", sier en supporter ved navn Josh.

John Gibbons, fra Liverpool-supportersiden The Anfield Wrap, sa til AFP at det fortsatt er "for tidlig for mange", og forklarte at en del av det er "psykologiske ting som at man ikke ønsker å dra tilbake til et sted hvor man har en dårlig opplevelse", men også følelsen av at den franske regjeringen ikke har tatt nok ansvar. "Mangelen på ansvarlighet får folk til å tro at det ikke er noe som kan hindre at det skjer igjen".

De røde rettet sinnet mot UEFA, men også mot franske myndigheter, inkludert de daværende innenriks- og idrettsministrene Gérald Darmanin og Amélie Oudéa-Castera, som ble karikert med lange, løgnaktige neser på Anfield. Tre år senere er den generelle holdningen blant Liverpool-fansen at det ikke er byen Paris og pariserne som har skylden, men politiet og organisasjonene... men fortsatt er det mange som vil ha vanskelig for å glemme, og noen vil kanskje aldri vende tilbake til Paris.

HJBC - Shuterstock

HJBC - Shuterstock