USA trekker seg fra en global plan for å gå bort fra kull

USA har besluttet å trekke seg ut av Just Energy Transition Partnership, et initiativ som skal hjelpe utviklingsland med å gå bort fra kull, ifølge kilder i flere deltakerland (via Reuters).

Programmet, som ble lansert i 2021 under FNs klimaforhandlinger, hadde som mål å tilby finansiering gjennom lån, finansielle garantier og tilskudd til Sør-Afrika, Indonesia, Vietnam og Senegal for å støtte deres overgang til renere energi.

Washingtons tilbaketrekning, som angivelig ble kommunisert til sørafrikanske og indonesiske tjenestemenn, markerer et betydelig skifte under president Donald Trumps administrasjon, som har prioritert innenlandsk utvikling av fossilt brensel og kuttet i utenlandsk bistand.

Med over tre milliarder dollar i forpliktelser til Indonesia og Vietnam og mer enn én milliard dollar til Sør-Afrika som nå er i fare, kan det hende at de gjenværende giverlandene må revurdere sine finansielle strategier for å holde overgangen på sporet.