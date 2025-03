Silent Hill f avslørt, tar serien til 1960-tallets Japan

HQ

Tidligere denne uken lovet Konami at de ville være vertskap for en ny Silent Hill Transmission, og at denne sendingen ville fokusere helt på Silent Hill f, den kommende delen i den langvarige skrekkserien som frem til dette punktet hadde holdt seg ganske stille. Showet har nå vært og gått, og på grunn av det har vi nå rikelig med informasjon om spillet å dele.

Til å begynne med vet vi at det vil foregå i Japan på 1960-tallet, og at det vil følge den unge hovedpersonen Shimizu Hinako, som så langt har tilbrakt livet sitt i den rolige fjellbyen Ebisugaoka. Men ting endrer seg til det verre når en tåke legger seg over byen, og bringer med seg monstre som gjemmer seg i dypet, skapninger Hinako må unngå og unnslippe ved å navigere i byen, løse gåter underveis og bare generelt komme opp til Silent Hill survival-horror hijinks.

Spillets plot-synopsis avsluttes med følgende: "Vil hun velge å omfavne eleganse og skjønnhet? Eller vil hennes vei føre henne til galskap og skrekk? En historie om umulige avgjørelser, om skjønnheten i skrekken og skrekken fra skjønnheten."

Som du kunne forvente, er Silent Hill f allerede klassifisert som PEGI 18, ikke bare på grunn av den grafiske volden og fryktfaktoren, men også fordi det hevdes å inneholde kjønnsdiskriminering, barnemishandling, mobbing, hallusinasjoner fremkalt av narkotika og tortur. Siden spillet foregår i Japan på 1960-tallet, "inneholder skildringer basert på den tidens skikker og kultur. Disse skildringene gjenspeiler ikke meningene eller verdiene til utviklerne eller noen av de involverte personene."

Vi har ennå ikke en fast utgivelsesdato eller et vindu for Silent Hill f, men vi vet at det kommer til PC, PS5 og Xbox Series X / S, og du kan se avsløringstraileren nedenfor, samt noen nye skjermbilder.