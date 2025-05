Lamine Yamal og målfeiringen som vekker minner fra fortiden

HQ

Clásico er, for alle fotballfans, et av sesongens mest spesielle øyeblikk. Vi markerer alle på kalenderen dagene som vil ta for første og andre runde av La Liga, og noen ganger mer: denne sesongen var det fire Clásicos, alle avgjort til fordel for det katalanske laget, med to titler på spill og forrige lørdags kamp som kunne ha forseglet ligakonkurransen.

4-3 uavgjort ga oss mange øyeblikk å analysere som du har kunnet se på Gamereactor, for eksempel Raphinhas feiring eller dommerfeilene, men vi må også fremheve målet som Lamine Yamal scoret for å utjevne kampen. Hans vanlige skudd for å plassere den der Courtois ikke kunne nå den for å utligne kampen. Men det stoppet ikke der, da han gikk for å feire til hjørnet, gjorde den unge Barça-perlen gesten "Ro deg ned, jeg er her", i stedet for sine vanlige 304 til ære for Rocafonda.

Hva er bakgrunnen for denne gesten?

Hvis du har vært fotballfans i mer enn et tiår, vil du huske duellene mellom Pep Guardiolas Barça og José Mourinhos Madrid, to sesonger med maksimal rivalisering der den portugisiske treneren representerte Los Blancos. I 2011-12-sesongen skulle Guardiola ta farvel med blaugrana-fansen og overlate benken til Tito Vilanova. Han kunne ikke forlate Clásico med gode minner, da Cristiano Ronaldo scoret målet som ga Real Madrid 1-2-ledelse, brakte Camp Nou til taushet og gjorde gesten som Lamine skulle imitere tretten år senere.

Denne feiringen av Barça-unggutten ble oppfattet som respektløs av visse deler av Merengue-fansen, som mente at han gjorde narr av dem, men vi har allerede sett hvordan Lamine er påvirket av idolene sine, først og fremst Neymar Jr, som han har "lånt" feiringen og det blonde håret fra før Copa del Rey-finalen.

Det er fortsatt noen måneder igjen til han blir voksen, men han er allerede en ekspert på å styre sitt image og tempo, både på og utenfor banen.