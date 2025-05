Max Verstappen blir hengende etter i F1-rankingen med en ny stor McLaren-helg i Monaco

HQ

Lando Norris er stolt over seieren i Monaco, en seier som ble hjulpet av at han vant kvalifiseringen og startet i pole position. Det nye reglementet gjorde at mens Max Verstappen tok ledelsen i de avsluttende rundene, måtte nederlenderen inn i depotet en gang til for å bytte dekk.

Det er den første seieren for den engelske føreren i det symbolske, men kontroversielle løpet i Monte Carlo, der hjemmefavoritten Charles Leclerc ikke klarte å forsvare seieren fra i fjor, da han endte 3,121 sekunder bak. Oscar Piastri fullførte pallen, og mye lenger bak kom Max Verstappen og Lewis Hamilton.

"Det er et langt og slitsomt løp, men det er moro. Vi kunne presse på i store deler av løpet, den siste svingen var litt nervøs med Charles like bak og Max foran, men vi vant i Monaco, sa Norris, som la til at han drømte om å vinne i Monaco da han var liten, "så jeg oppnådde en av drømmene mine".

Stillingen for Formel 1-førere etter Monaco

Resultatet betyr at Norris nærmer seg Oscar Piastri, mens Verstappen blir liggende bak, og må tette luken neste helg i Barcelona, den siste av tre uker i Europa.