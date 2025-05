Nintendos Clásico: en delt historie mellom Real Madrid og Barça Champions League og Nintendo-konsoller

HQ

Nintendo Switch 2 er rett rundt hjørnet. En lansering av en ny konsoll er alltid et øyeblikk av spenning, men denne gangen, med den nylig lanserte (kanskje ikke så nylige på dette tidspunktet) sportsseksjonen på Gamereactor, har jeg måttet dele oppmerksomheten min mellom nyhetene om konsollen og den pågående fotballsesongen. Ofte, når jeg tenker på det ene, tenker jeg på det andre: Det er slik minner bygges, ikke isolert, men blandet: Jeg kan ikke tenke på GameCube-lanseringen og alle de kjære 2002-spillene uten å tenke på Real Madrids 100-årsjubileum samme år, eller huske Wii-toppen som skjedde samtidig som FC Barcelona dominerte i Pep Guardiola vs. Mourinho-æraen, eller utgivelsen av Mario Kart 8 rett etter at Ancelotti vant la Décima.

For å hjelpe meg med å organisere minnene mine bedre, bestemte jeg meg derfor for å analysere hvor mange Champions League titler har FC Barcelona og Real Madrid vunnet i løpet av hele Nintendo-generasjonen. Jeg vedder på at ingen noen gang har gjort denne fullstendig irrelevante og ærlig talt ubrukelige studien, men jeg vedder også på at jeg ikke er den eneste Nintendo- og fotballfansen hvis hjerne fungerer på denne måten...

Listen inkluderer bare Nintendos hjemmekonsoller, ikke håndholdte (det ville kreve nesten en annen liste for det), og plukker ut hver generasjon og teller hvor mange europacuper (eller Champions League, som det fortsatte å hete etter 19992) hvert av disse to lagene vant mellom utgivelsen av en konsoll og utgivelsen av dens etterfølger.

SNES: Barcelona 1 - 0 Real Madrid

SNES var den aller første Nintendo-konsollen som så et av disse to lagene vinne en europacup. Ingen av dem vant på 1980-tallet, i løpet av NES' levetid. Bare FC Barcelona var nær i 1986 (året NES ble lansert i Europa), men tapte mot FCSB fra Bucuresti. Cupen kom til slutt til Barcelona 20. mai 1992, mot Sampdoria (også det året det var OL).

Finalen fant sted noen uker før SNES ble lansert i Europa. I Spania var det 6. juni 1992, sammen med Super Mario World og Street Fighter 2, men for denne artikkelens skyld (og for Barças skyld) vil vi ta den med og gi generasjonsseieren til Blaugranes. I 1994, da SNES var på sitt beste, nådde Barcelona nok en finale, men tapte 4-0 for Milan.

Nintendo 64: Real Madrid 2 - 0 Barcelona

Den første europacupen for Real Madrid på 32 år kom endelig på bekostning av Juventus, som ble slått 1-0, 20. mai 1998. På det tidspunktet var Nintendo 64... ikke i ferd med å vinne. Final Fantasy VII hadde nylig blitt utgitt til PlayStation, som tok spillverdenen med storm og gjorde slutt på den gamle verdensordenen mellom Nintendo og Sega.

Det Nintendo vant, var spillernes hjerter, med lanseringen av The Legend of Zelda: Ocarina of Time sent det året. To år senere, 24. mai 2000, vant Real Madrid igjen mot Valencia. Nintendo 64 fikk Perfect Dark to uker senere, og Zelda Majora's Mask sent samme år, men det var tydelig at tiden var i ferd med å renne ut...

GameCube: Real Madrid 1 - 1 Barcelona

Real Madrid vant sin niende europacup mot Bayer Leverkusen 15. mai 2002, bare to uker etter at GameCube ble lansert i Europa, med en betydelig forsinkelse fra det japanske og nordamerikanske markedet, men med 18 lanseringstitler, inkludert klassikere som Batman: Vengeance, Disney's Tarzan Freeride og Universal Studios Theme Parks Adventure.

GameCubes levetid var imidlertid kort, og den 17. mai 2006, da FC Barcelona vant sin andre tittel mot Arsenal, sang GameCube på siste verset, med knapt noe som ble lansert det året ... men en revolusjon i horisonten. Hvis GameCubes levetid var en fotballkamp, scoret Madrid i det første minuttet, men Barça utlignet nesten bokstavelig talt på overtid, noe som var et forvarsel om Barças beste generasjon.

Wii: Barcelona 2 - 0 Real Madrid

Wii og Pep Guardiola har én ting til felles: Begge ga nytt liv til sine respektive eiere. Wii ledet konsollgenerasjonen med stor økonomisk suksess, og tilbød en ny måte å spille på som var enormt innflytelsesrik selv den dag i dag ... og Pep gjorde akkurat det samme.

To titler: i 2009 (året Wii Sports Resorts ble lansert) mot Manchester United, og i 2011 (kort tid etter at 3DS hadde kommet, og noen måneder før Zelda Skyward Sword ble lansert) mot Manchester United igjen. Nintendos forsøk på å gjenskape suksessen utover generasjonen fungerte imidlertid ikke bra for japanerne... og heller ikke for culers.

Wii U: Real Madrid 2 - 1 Barcelona

Det er overraskende hvor travel generasjonen var for Madrid og Barça for en så kortvarig konsoll. Etter å ikke ha nådd Barças suksesser, i det minste i Europa, gikk Mourinho til side, og Carlo Ancelotti kom til. Og 24. mai 2014 tok Real Madrid med seg sitt første trofé på 12 år mot Atlético de Madrid. En uke senere ble Mario Kart 8 lansert. Så ja, Real Madrid har vunnet fem Champions League-titler mellom det nyeste Mario Kart-spillet og det neste, Mario Kart World 5. juni 2025...

Gleden varte ikke lenge for Madrid, for i 2015, da Wii U fikk sitt mest spennende nye spill, Splatoon, slo Barça, ledet av Luis Enrique, nå i PSG, tilbake og slo Juventus, i tillegg til å vinne trippelen, slik Pep gjorde i 2009. Ett år senere svarte Madrid med den første tittelen i Zidane-trilogien den 26. mai, 2016... men dessverre for Nintendo var Wii U for sent ute: Star Fox Zero, som ble utgitt en måned tidligere, var den siste "store" Wii U-eksklusive.

Nintendo Switch: Real Madrid 4 - 0 Barcelona

Nintendos siste generasjon er også den lengste: åtte hele år (og to måneder) mellom Switch og Switch 2. Lanseringen, i mars 2017, kom to måneder før Zidanes andre Champions Legue-tittel, som i seg selv skjedde en uke før E3 2017, der Metroid Prime 4 først ble kunngjort... Cristiano Ronaldos siste Champions League i 2018 før hans plutselige exit kom ett år senere, med Switch 2 som mottok Fortnite for første gang, samt hyping av lanseringen av Super Smash Bros. Ultimate på E3.

Etter at Cristiano dro, så det ut til at en epoke var over, men Ancelotti hadde flere ideer ... og det hadde Nintendo også, og utvidet Switchs dominans langt utover det noen kunne ha forestilt seg: 2022s Champions League falt sammen med lanseringen av blant annet fotballspillet Mario Strikers Battle League Football. To år senere, omtrent samtidig som Madrid løftet sin 15. cup i 2024, presenterte Nintendo endelig for alvor spillet de hadde vist frem syv år og tre cuper tidligere, Metroid Prime 4, nå med undertittelen Beyond.

Beyond, for enda en hel sesong gikk uten at det ble lansert. I mellomtiden oppsto en ny generasjon, med Nintendo Switch 2 som ble lansert en uke etter Champions League-finalen mellom PSG og Inter. En ny generasjon for Nintendo og for Barça, som kom nærmest finalen på et tiår.

Det var ikke meningen, og Nintendo Switch-generasjonen endte opp helt hvit. Vil Nintendo Switch 2 endre farge igjen? Hvor mange (om noen) Champions League tror du Real Madrid og FC Barcelona vil vinne i løpet av Nintendo Switch 2-generasjonen, og hvor lenge vil den vare? Jeg gleder meg til å se tilbake på denne studien om noen år!