Ja, vi skal virkelig ha Lamine Yamal mot Kylian Mbappé samme dag som Nintendo Switch 2 lanseres

HQ

5. juni 2025 blir en spennende dag her på Gamereactor. Etter mange år med rykter og spekulasjoner kommer Nintendo Switch 2 endelig: etterfølgeren til Nintendos mest suksessrike konsoll ... man kan nesten si gjennom tidene. Den lanseres med en noe tynn lanseringskatalog, men den inkluderer et gigantisk nytt Mario Kart-spill som vi kommer til å spille i årevis.

Du vil kunne lese alt om Switch 2 her, når Nintendo faktisk lar oss publisere anmeldelser av maskinvaren og spillene, alt mens Summer Game Fest (som sparkes i gang ekstra offisielt med en State of Play av Sony i kveld) utspiller seg. Som Gamereactors sportsreporter må jeg imidlertid dele tiden min med andre begivenheter, hovedsakelig Roland Garros-semifinalene og Nations League-sluttspillet, med et klart høydepunkt: kampen mellom Spania og Frankrike torsdag kveld (20:00 BST, 21:00 CEST).

Ja, en semifinale i Nations League er ikke den mest spennende kampen i fotballverdenen (fjorårets EM-semifinale var helt klart mer interessant - med et flott mål av Lamine, forresten -). Men det bør likevel (forhåpentligvis) bli en flott kamp mellom to av de beste lagene i verden, og en kamp som har noen interessante individuelle fortellinger, de fleste av dem om Lamine Yamal, årets mest omtalte spiller.

HQ

Lamine Yamals beste sjanse til å sikre seg Ballon d'Or mot Dembélé?

Selv om Yamal og Mbappé kanskje er hver sin nasjons mest anerkjente spillere (særlig ut fra mine ikke fullt så skjulte fotballpreferanser), er sannheten at Mbappé har mistet noe av rampelyset til to av sine tidligere PSG-kolleger: Ousmane Dembélé og Désiré Doué. Førstnevnte er sesongens toppscorer, og hovedkonkurrent til Lamine Yamal i kampen om Ballon d'Or. Sistnevnte blir hyllet som "PSGs Yamal": en tenåring (19) som har tatt fotballverdenen med storm.

Selv om Dembélé kanskje er Yamals hovedmotstander i kampen om Ballon d'Or (Luis Enrique er ikke i tvil om hvem som fortjener den mest), er det faktisk Doué som allerede har overgått Yamal i én kategori: han er kåret til den beste unge spilleren på Champions League av UEFA, noe få kunne ha spådd for noen uker siden. Doué scoret to mål og assisterte til et annet, og ble dermed den første spilleren som har bidratt med tre mål i en Champions League-finale: Det må ha tippet vektskålen i hans favør... selv om Yamal ikke er enig i det, ettersom han mener at Ballon d'Or (og i forlengelsen av det, hvilken som helst pris) ikke bør avgjøres av bare én enkelt kamp.

Jeg tror heller ikke at om fem måneder er det så få som kommer til å huske denne kampen så godt at de kan bruke den til å avgjøre hvem som fortjener prisen best. Det jeg tror jeg kommer til å huske for alltid, er at jeg så en flott fotballkamp med noen av de beste fotballspillerne i verden, samtidig som jeg kjørte mine første løp i det nye Mario Kart World sammen med kompisene mine, og det kommer jeg til å verdsette for alltid.