Sonic Racing: Crossworlds kommer i september og støtter gjestekarakterer

Et av spillene som ble vist frem under den pågående Summer Game Fest var Sonic Racing: Crossworlds. Det viser seg at ryktene var sanne, og det vil være gjestekarakterer, men ikke de tidligere nevnte SvampeBob og Teenage Mutant Ninja Turtles.

I stedet ble det bekreftet at verdens kanskje mest populære vokaloid Hatsune Miku vil dukke opp sammen med Steve fra Minecraft, Joker fra Persona-serien og selveste Ichiban Kasuga fra Like a Dragon: Infinite Wealth.

Sega hadde imidlertid mer å avsløre, og benyttet anledningen til å røpe at Sonic Racing: Crossworlds vil bli utgitt 25. september, og at det vil støtte crossplay (noe Sonic Team-sjef Takashi Iizuka spøkte med at manglet i et annet populært og svært aktuelt kartspill).

Hva synes du om potensialet for Sonic Racing: Crossworlds?