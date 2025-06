Tider og hvordan du ser Canada Grand Prix i Formel 1 denne helgen

HQ

Formel 1 forlater Europa for neste runde med Grands Prix, som starter denne helgen i Canada. For europeiske fans har dette noen fordeler, ettersom tidene for å se F1 er sent på ettermiddagen-kvelden, en førsteklasses tid for å se om Max Verstappen fortsatt har noen sjanser til å skrape McLarens dominans med Oscar Piastri og Lando Norris.

Hvis du ikke vil gå glipp av det, her er tidene for Canada Grand Prix denne helgen, som kanskje vil være siste gang det finner sted i juni (fra og med neste år vil det bli flyttet opp for å redusere transportkostnader og utslipp).

Tider for F1 Canada Grand Prix



FP1: Fredag 13. juni kl. 18:30 BST, 19:30 CEST



FP2: Fredag 13. juni kl. 22:00 BST, 23:00 CEST



FP3: Lørdag 14. juni kl. 17:30 BST, 18:30 CEST



Kvalifisering: Lørdag 14. juni kl. 21:00 BST, 22:00 CEST



Løpet: Søndag 15. juni kl. 19:00 BST, 20:00 CEST



Hvor du kan se Canada GP direkte

Formel 1 er vanligvis begrenset til betalingskanaler i de fleste land. Her er en liste over offisielle kringkastere av Canada Grand Prix og resten av sesongen. Her er en liste over andre kringkastere i Europa :