Paris Saint-Germain i VM for klubblag: datoer, rivaler og veien til finalen Bekreftede kamper og potensielle rivaler for PSG i kvartfinalene i VM for klubblag.

HQ Paris Saint-Germain, nylig europamestere, er selvfølgelig en av de 32 klubbene som deltar i FIFA Club World Cup, og den eneste franske klubben i den nye og spennende turneringen. Luis Enriques tropp har blitt en kraft å regne med, så det er naturlig at kampene deres blir noen av de mest ventede i turneringen. Etter å ha vunnet den franske ligaen, den franske cupen og Champions League, vil de avslutte sesongen med å erobre verden? PSGs gruppespillkamper i VM for klubblag Paris Saint-Germain er en del av gruppe B, en tøff gruppe, som inkluderer Atletico Madrid, de nylige Libertadores-mesterne Botafogo og 2022 Concacaf Champions Cup-vinnere Seattle Sounders. Kampene er :

Søndag 15. juni: PSG mot Atlético de Madrid: 20:00 BST, 21:00 CEST



Fredag 20. juni PSG mot Botafogo: 14:00 BST, 15:00 CEST



Mandag 23. juni Seattle Sounders mot PSG: 20:00 BST, 21:00 CEST

Potensiell vei til finalen for PSG i VM for klubblag Ettersom PSG er en del av gruppe B, vil de møte lagene i gruppe A hvis de går videre til åttedelsfinalene. Det betyr at deres potensielle rivaler i den første utslagsrunden er :

Palmeiras



Porto



Al Ahly



Inter Miami

Og avhengig av om de ender som nummer én eller to i gruppen, vil de spille sine kamper på :

Lørdag 28. juni: Vinneren av gruppe A mot nummer to i gruppe B: 17:00 BST, 18:00 CEST



Søndag 29. juni Vinneren av gruppe B mot nummer to i gruppe A: 17:00 BST, 18:00 CEST

Hvis de vinner, vil deres neste rivaler i kvartfinalene være en av disse :

Flamengo



ES Tunis



Chelsea



Los Angeles FC



Bayern München



Auckland City



Boca Juniors



Benfica

Deretter kan de spille kvartfinalene lørdag 5. juli kl. 15:00 CEST eller lørdag 5. juli kl. 18:00 CEST, og en av semifinalene tirsdag 8. juli kl. 20:00 BST, 21:00 CEST den 8. juli eller 9. juli. Husk at finalen er søndag 13. juli kl. 20:00 BST, 21:00 CEST. Tror du Paris Saint-Germain kommer til å være der?