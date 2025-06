Real Madrid i VM for klubblag: datoer, rivaler og veien til finalen Bekreftede kamper og potensielle rivaler for Real Madrid i kvartfinalene i verdensmesterskapet for klubblag.

HQ Real Madrid er en av de 32 klubbene som deltar i FIFA Club World Cup. Real Madrid topper naturlig nok UEFAs ranking etter å ha vunnet to av de fire siste Champions League-utgavene, i 2022 og 2024, noe som gjør det naturlig å være en av de to spanske representantene i USA. Real Madrid, med et helt nytt utseende og mange nye ansikter, inkludert trener Xabi Alonso (samt noen legender som tar farvel), har allerede vunnet verdensmesterskapet for klubblag fem ganger, mer enn noen andre, men dette kan betraktes som en ny konkurranse (pokalen er også helt ny). Real Madrids kamper i gruppespillet i verdensmesterskapet for klubblag Real Madrid er en del av gruppe H, som inkluderer Al Hilal fra Saudi-Arabia, Pachuca fra Mexico (det samme laget som Real slo i Intercontinental Cup i desember) og FC Salzburg (Madrid slo dem 5-1 i Champions League i januar i fjor). Kampene er :

Onsdag 18. juni: Real Madrid mot Al Hilal: 20:00 BST, 21:00 CEST



Søndag 22. juni: Real Madrid mot CF Pachuca: 20:00 BST, 21:00 CEST



Fredag 27. juni: FC Salzburg mot Real Madrid: FC Salzburg mot Real Madrid: 14:00 BST, 15:00 CEST

Potensiell vei til finalen for Real Madrid i VM for klubblag Ettersom Real Madrid er en del av gruppe H, vil de møte lagene i gruppe G hvis de går videre til åttendedelsfinalene:

Manchester City



Wydad



Al Ain



Juventus

Og avhengig av om de ender som nummer én eller to i gruppen, vil de spille sine kamper på :

Tirsdag 1. juli: Vinneren av gruppe G mot nummer to i gruppe H: kl. 2:00 BST, kl. 3:00 CEST



Tirsdag 1. juli: Vinneren av gruppe H mot nummer to i gruppe G: 20:00 BST, 21:00 CEST

Hvis de vinner, vil deres neste rivaler i kvartfinalene være fra gruppe E og F :

River Plate



Urawa Red Diamonds



Monterrey



Inter Milan



Fluminense



Borussia Dortmund



Ulsan HD FC



Mamelodi Sundowns

Deretter kan de spille kvartfinale fredag 4. juli kl. 21:00 CEST eller lørdag 5. juli kl. 22:00 CEST, og en av semifinalene tirsdag 8. juli kl. 20:00 BST, 21:00 CEST den 8. eller 9. juli. Tror du Real Madrid når finalen? Hvis de klarer det, spiller de søndag 13. juli kl. 20:00 BST, 21:00 CEST.