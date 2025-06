Etter et år til å glemme, begynner Real Madrid og Manchester City nye epoker i dag

HQ

Mens FIFA Club World Cup blir tatt imot med varierende grad av entusiasme fra klubbene (bortsett fra de store pengene det bringer med seg), er det for Real Madrid og Manchester City en stor mulighet: to av de største klubbene i Europa som opplevde noen av sine verste sesonger i nyere tid i 2024/25, har et "ekstra liv" til ikke bare å ta med seg et trofé hjem, men også prøve å vinne fansen tilbake med betydelige endringer.

I Real Madrid inkluderte endringene treneren: Den ærverdige treneren Carlo Ancelotti fikk en enorm ovasjon i sin siste kamp, men månedene før det var han et mål for kritikk. Han ble erstattet av klubbveteranen Xabi Alonso. To nysigneringer, Dean Huijsen og Trent Alexander-Arnold, forventes å være med i startoppstillingen.

I Manchester City vil Pep Guardiola ha mange nye ansikter å jobbe med, etter at de har brukt 108 millioner pund på nysigneringer: midtbanespillerne Tijjani Reijnders og Rayan Cherki og forsvarsspilleren Rayan Aït-Nouri. Rodri og Oscar Bobb er også tilbake etter å ha vært ute store deler av sesongen.

Det vil imidlertid skje store avganger fra begge lagene etter turneringen i USA, med Luka Modric og Lucas Vázquez bekreftet å forlate Madrid, men det forventes flere avganger for å gi plass til andre signeringer som Franco Mastantuono, som for tiden spiller klubb-VM med River Plate, men som slutter seg til Madrid i august; mens Jack Grealish, Kyle Walker og Kalvin Phillips forventes å forlate City ettersom de ikke ble kalt til klubb-VM.

Når debuterer Manchester City og Real Madrid i klubb-VM?

Manchester City innleder torsdagens kamp, med en kamp mot den marokkanske klubben Wydad AC, som vant CAF Champions League i 2022 og ble nummer to i 2023. En time etter slutt debuterer Real Madrid mot den saudiske klubben Al Hilal.



Onsdag 18. juni: Manchester City mot Wydad AC: 17:00 BST, 18:00 CEST



Onsdag 18. juni: Real Madrid mot Al Hilal: 20:00 BST, 21:00 CEST



Vær oppmerksom på dette: Manchester City er i gruppe G, og Real Madrid er i gruppe H. Hvis en av dem går videre til åttedelsfinalene som gruppeleder, og den andre som gruppetoer, vil de møtes i åttedelsfinalene... igjen.