Carlos Alcaraz ba Emma Raducanu om å spille mixed double i US Open: "Hun kommer til å være sjefen"

US Open offentliggjorde i dag de første lagene som er ventet til mixed double-mesterskapet i august, og Alcaraz skal spille sammen med den populære britiske spilleren Emma Raducanu. På spørsmål om det under en pressekonferanse i Queen's Championship (der han debuterte med seier over Adam Walton), bekreftet Alcaraz at det var han selv som ba om å få spille med Emma.

"Jeg tenkte at jeg ikke kunne spille bedre hvis det ikke var med Emma. Jeg spurte Emma om hun ville spille double med meg. Ja, jeg kom med den spesielle forespørselen". Han fortalte at det tok "en stund, men ikke så mye" før hun svarte ham, og spøkte med at "hun kommer til å bli sjefen".

"Ja, jeg har kjent Emma veldig lenge, så vi kjenner hverandre. Jeg har et veldig godt forhold til henne. Så det kommer til å bli interessant".

Alcaraz og Raducanu er nesten like gamle, og i fjor gikk det rykter om at spanjolen og briten var kjærester. Alcaraz lo av disse ryktene, for i virkeligheten var de grunnløse, bortsett fra at Raducanu ble sett heie på Alcaraz i noen kamper. Deres første profesjonelle samarbeid i US Open vil helt sikkert føre til mange nye vitser, mens noen begeistrede tennisfans vil prøve å sende dem ...