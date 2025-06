MindsEyes co-CEO skal ha stemplet utviklerne som "late og inkompetente"

HQ

Galskapen rundt MindsEye, en av årets mest bisarre utgivelser, fortsetter - og etter en katastrofal lansering ser det nå ut til at skyldsspørsmålet er i full gang bak veggene til Build a Rocket Boy.

Tidligere ansatte har allerede beskrevet et forferdelig og til tider direkte giftig arbeidsmiljø, der spill utvikles som om det fortsatt var 2005, og toppledelsen nekter å lytte til noen under dem. Og som om ikke det var nok, har en av toppsjefene nå beskyldt de ansatte for å være late og inkompetente.

Uttalelsen kom angivelig fra Mark Gerhard, en nær alliert av den tidligere Grand Theft Auto-produsenten Leslie Benzies og co-CEO i Build a Rocket Boy. Det følger andre rapporter om at den interne atmosfæren har surnet dramatisk etter lanseringen - og på en eller annen måte blitt enda mer negativ.

Dette stemmer overens med de mange uttalelsene som finnes på nettsteder som Glassdoor, hvor Build a Rocket Boy beskrives som et direkte forferdelig sted å jobbe. Det er ikke akkurat noen strålende anmeldelse, og ærlig talt taler sluttproduktet for seg selv. Alt tyder på at MindsEye blir en av årets største floppere - et spill som trolig vil gå helt i glemmeboken innen kort tid.

Har du spilt MindsEye, eller har du - som mange andre - valgt å holde deg unna?