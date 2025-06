Klubb-VM: Alle finalistene i åttedelsfinalene og når kampene spilles

HQ

Endelig er det lag: utslagsfasen i klubb-VM. Halvparten av lagene er eliminert, bare 16 gjenstår, og åttendedelsfinalene starter allerede denne helgen. Fredag er det hviledag, før det braker løs igjen på lørdag og helt frem til tirsdag (onsdag i europeisk tid).

Hvis du ikke vil gå glipp av kampen, kan du se alle åttendedelsfinalene som skal spilles her:

Tider for alle åttedelsfinalene i VM for klubblag:



Palmeiras mot Botafogo: Lørdag 28. juni, 17:00 BST, 18:00 CEST



Benfica mot Chelsea: Lørdag 28. juni kl. 21:00 BST, 22:00 CEST



PSG mot Inter Miami: Søndag 29. juni 17:00 BST, 18:00 CEST



Flamengo mot Bayern: Søndag 29. juni: 21:00 BST, 22:00 CEST



Inter mot Fluminense: Mandag 30. juni: 20:00 BST, 21:00 CEST



Manchester City mot Al-Hilal: Tirsdag 1. juli: 14:00 BST, 15:00 CEST



Real Madrid mot Juventus: Tirsdag 1. juli: 20:00 BST, 21:00 CEST



Borussia Dortmund mot Monterrey: Onsdag 2. juli: 14:00 BST, 15:00 CEST



Slik ser du åttedelsfinalene i klubb-VM:

Husk at turneringen er gratis å se på DAZN, over hele verden. De er grunnen til at FIFA gir bort så uanstendige mengder penger... Har ditt favorittlag kvalifisert seg? Kvartfinalene følger fra og med fredag 4. juni, og finalen spilles søndag 13. juli, heldigvis klokken 20:00 BST, 21:00 CEST.