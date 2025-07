Hvordan blir det første gjensynet mellom Kylian Mbappé og PSG?

HQ

Real Madrid mot Paris Saint-Germain er den mest etterlengtede kampen i klubb-VM, og helt sikkert den mest morbide, med tanke på at det blir det første gjensynet mellom Kylian Mbappé og hans parisiske klubb. Mbappé vil alltid være en legende i PSG, lagets toppscorer med 256 mål, men han klarte aldri å ta dem til Champions League-ære. PSG vant kun europacupen uten ham, etter at Luis Enrique spådde at PSG ville bli et bedre lag uten Mbappé, ettersom han ville ha full kontroll over spillerne sine.

Dette kommer også etter en lang juridisk kamp mellom Mbappé og den Qatar-eide klubben om ubetalt lønn og bonus: Den 26 år gamle spissen krever 55 millioner euro. Nylig droppet Mbappé et separat søksmål om moralsk trakassering og utpressing fra PSG, men opprettholder fortsatt sine økonomiske krav.

Det blir interessant å se gjenforeningen, men ifølge kilder RMC Sport, på et personlig plan, er det ikke noe nag mellom Mbappé og hans lagkamerater. "Observasjonen gjort av klubbens ansatte er identisk: Kylian Mbappé forlot ikke sint på noen og har til og med beholdt venner blant de ansatte i Paris", sier disse kildene, og en av dem siteres på at "Vi har aldri hørt noe dårlig om Kylian siden hans avgang".

En annen historie kan være mellom Mbappé og trener Luis Enrique, gitt at spanjolen, da han fant ut at Mbappé skulle dra, allerede utelot ham fra taktikken sin i sluttfasen av 2023/24-sesongen, og noen kilder sier at Luis Enriques mentalitet om "laget over alt annet" førte til Mbappés separasjon med klubben.

Og på et annet nivå er forholdet mellom spilleren og eieren, Nasser Al-Khelaïfi, som hadde mange opp- og nedturer i løpet av Mbappés tid i PSG. RMC peker også på at forholdet mellom dem kan være godt, med tanke på at Kylians far, Wilfried Mbappé, nylig ble invitert til å se kampen mellom PSG og Inter Miami, som endte 4-0, på presidentens tribune, og til og med delte en klem med Al-Khelaïfi.

"I Parisklubben oppsummeres denne scenen med at alt er bra, begge sider har virkelig gått videre. Det er ikke engang noen som angrer etter at denne historien mellom PSG og Kylian Mbappé er over", skriver den franske avisen, selv om det gjenstår å se med tanke på de fortsatt uløste juridiske tvistene mellom spiller og klubb...