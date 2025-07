Lamine Yamal i søkelyset og kanskje i søksmål for å ha hyret inn personer med dvergvekst som underholdere

HQ

Lamine Yamal feiret 18-årsdagen sin på lørdag med en stor fest, fylt med kjendiser som de populære sangerne Lola Índigo, Bizzarap, Quevedo eller Bad Gyal, influencere som Ibai Llanos, The Grefg, IlloJuan, og til og med F1-føreren Charles Leclerc, og selvfølgelig de fleste av lagkameratene hans i FC Barcelona. Festen hadde et "1920-talls gangster"-tema, og den nå voksne spilleren poserte i en elegant hvit dress. Det var visstnok også dverger hyret inn som underholdere.

Foreningen for personer med akondroplasi og andre skjelettdysplasier med dvergvekst (ADEE på spansk) fordømte offentlig ansettelsen av personer med dvergvekst som underholdere, og sa at de ville ta rettslige skritt mot aktøren "for å beskytte verdigheten til personer med nedsatt funksjonsevne, med tanke på at disse handlingene ikke bare bryter med gjeldende lovgivning, men også de grunnleggende etiske verdiene i et samfunn som søker å være egalitært og respektfullt".

Foreningen viser til den generelle loven om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i Spania, som siden tre år siden forbyr show som håner eller nedvurderer mennesker med nedsatt funksjonsevne. På tirsdag har den spanske regjeringen til hensikt å godkjenne en endring av loven for å gjøre den mer smidig, noe som blant annet vil legge til sanksjoner på mellom 600 000 euro og 1 million euro for offentlig eksponering av mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Til og med departementet for sosiale rettigheter, Pablo Bustinduy, har bedt påtalemyndigheten, ombudsmannen og kontoret for bekjempelse av hatkriminalitet om å undersøke om Lamine Yamals parti brøt loven (via El Confidencial).

En av underholderne på Yamals fest forklarer sin versjon: "Vi er ikke karnevalsaper"

I kjølvannet av kontroversen, og med klubbens taushet, forklarte en av underholderne på Yamals fest sin versjon, og sa at ADEE "ydmyker dem offentlig", at de tilbød sine tjenester på en helt lovlig og vanlig måte, "tilbyr en animasjonstjeneste som alle andre, og vi gjør det med verdighet".

Mannen forklarte på katalansk radio RAC1 (via Sport) at de ble behandlet med verdighet under showet, som varte i en time. "Vi danset, delte ut shots, gjorde tryllekunster, som alle andre show". I stedet la han skylden på foreningen, som "ønsker å få oss til å se ut som ofre når alt vi ber om er å få lov til å jobbe. Det de gjør, er å latterliggjøre og bagatellisere arbeidet vårt.".

"Vi er ikke tivoliaper. Vi har grenser, og vi vet hva de er. Jeg er en entertainer, og jeg er en utover min fysiske tilstand. Hvorfor kan jeg ikke utøve dette yrket bare på grunn av min fysiske tilstand?"