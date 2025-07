Pogacar og Vingegaard, den stygge rivaliseringen som definerte Tour de France og fortsetter i 2025

HQ

Tour de France 2025 nådde halvveis med en uventet leder av sammendraget, iren Ben Healy, som vant den gule ledertrøyen. De fleste ekspertene tror imidlertid at vinneren vil komme ut av rivaliseringen mellom Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard, som når nye nivåer.

Begge syklistene har dominert Tour de France de siste fem årene. Tadej Pogačar (slovensk, 26 år gammel, UAE Team Emirates XRG) vant i 2020, 2021 og 2024, og Jonas Vingegaard (dansk, 28 år gammel, Visma-Lease a bike) vant i 2022 og 2023. Når de ikke vant, ble den andre nummer to hvert år, bortsett fra i 2020. Det er derfor høyst sannsynlig at den samme situasjonen vil gjenta seg i år, selv om Vingegaard ikke har vært den beste siden sitt ødeleggende fall våren 2024, og mange eksperter tviler på at han vil være nok til å ta igjen Pogacar.

Det som kunne ha vært en intens, omstridt, men sunn rivalisering, blir imidlertid mer og mer uvennlig for hver etappe som går, som RMC Sport bemerker, med flere fornærmelser og respektløs oppførsel mellom syklistene og de to lagene.

"Det har også vært mye spenning de siste årene mellom UAE og Visma", sa Pogacar, sitert på The Guardian. "Når du konkurrerer om det største løpet, vil det være spenning, men vi har også stor respekt for hverandre".

"Når man fullfører en etappe, gratulerer man hverandre, uansett hva som skjedde på veien. Det er på en måte det som er det fine med sport, du har gitt alt ute i feltet, du er en konkurrent, men du krysser streken og så viser du respekt for hverandre etterpå", la han til, og forklarte "f**k you" han ropte til Vingegaard i Tour 2024.