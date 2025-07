Bekreftet: EA Sports FC 26 for Nintendo Switch 2 er en nåværende generasjonsutgivelse

HQ

Et av de ubesvarte spørsmålene under EAs avsløring av EA Sports FC 26 tidligere denne måneden var om Nintendo Switch 2 -versjonen ville inneholde det forbedrede gameplayet som er tilgjengelig på PS5, Xbox Series X / S og PC, eller om den ville være basert på den nedstrippede versjonen for PS4 og Xbox One.

Nå vet vi, takket være en pressemelding som beskriver nye spillfunksjoner, at Nintendo Switch 2 faktisk regnes som en nåværende generasjonsversjon og vil ha de samme funksjonene og spillingen som spillere på PS5, Xbox Series X/S og PC.

I pressemeldingen står det at noen spillfunksjoner er "eksklusive for den nye generasjonen av konsoller (PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2) og PC."

Så der har du det, EA Sports FC 26 vil være den fullverdige opplevelsen på Nintendo Switch 2, nok en seier for Nintendos nylig utgitte konsoll som så langt ser ut til å holde tritt med Microsoft og Sonys nåværende maskinvare.