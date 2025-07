Battlefield 6 trailer utløser massiv fan-hype, topper CODs likes på rekordtid

HQ

EAs kommende Battlefield 6 ser ut til å ha truffet en nerve, på en god måte. Bare en time etter avsløringen fikk spillets CGI-kampanjetrailer over 194 000 likes, og overskygget like-tellingen til Call of Duty: Black Ops 7s trailer, som har vært live i en måned. Nå står Battlefield 6 på 5.85 millioner visninger og 392,000 XNUMX liker, med et overraskende lavt antall misliker på bare 11,000.

I kontrast, Black Ops 7, til tross for 40 millioner visninger, ligger på bare 146,000 90,000 likes og en heftig XNUMX,000 misliker, og hever øyenbrynene blant langvarige fans. Det er tydelig at mens COD fremdeles trekker tall, lener følelsen seg i Battlefields favør denne runden.

Ryktene peker på at Battlefield 6 lanseres 10. oktober 2025, for PC og neste generasjons konsoller til en premiumpris på $ 80. Mens noen er forsiktige etter tidligere skuffelser, ser mange fans denne trailersuksessen som et tegn på at serien endelig kan gjenvinne sin fordums storhet, hvis EA spiller kortene sine riktig.