Luka Dončić avslører sin fysiske forandring i Men's Health: Ingen vil kalle ham feit nå

Luka Dončić har ofte blitt kritisert for sin fysiske form. Mens sloveneren, som startet karrieren i Real Madrid, raskt ble en av de mer populære NBA-spillerne og ble valgt til fem All-Star-lag, har han mange ganger blitt kalt overvektig, og noen har til og med sagt at han er "feit" og stilt spørsmål ved matvanene hans, ettersom han, til tross for talentet, så ut til å være i dårlig form.

Disse menneskene må tenke seg om to ganger etter å ha sett Dončić på den siste forsiden av Men's Health magazine. En omfattende artikkel om hans fysiske trening og strenge kosthold har også blitt lagt ut på nettet. "Bare visuelt vil jeg si at hele kroppen min ser bedre ut", sier Doncic i artikkelen om kroppsoppbyggingen. "Hvis jeg stopper nå, var alt forgjeves".

Noen fans har reagert på de nye bildene og spøker med at Nico Harrison, Dallas Mavericks' daglige leder, "fat shamed" Luka i årene han var i Mavericks. Dončić ble byttet til Los Angeles Lakers midt i sesongen, og laget med LeBron James fikk en lovende start. Men før han tenker på neste NBA-sesong, skal Dončić nok en gang lede Slovenia i Eurobasket (27. august-14. september).