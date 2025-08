The Eternal Life of Goldman ser ut som plattformspill i massevis i den nyeste traileren

HQ

Under THQ Nordic Showcase dukket utvikleren Weappy opp for å presentere nok et glimt av The Eternal Life of Goldman. 2D-plattformspillet med en Metroidvania-stil dukket opp for nok en gang å ta oss med inn i sin minneverdige og fantastiske verden for å følge den eldre Goldman mens han fortsetter å jakte på en skatt som han har brukt hele livet på å lete etter.

Traileren, som har et visuelt imponerende og spilltungt bakteppe, fortelles av et veldig dystert og mørkt lydspor som ser ut til å fortelle om en kvinne som mimrer til sønnen sin om da hun kjente Goldman i hans ungdom. Dette utvikler seg snart til en ganske emosjonell og mørk fortelling som gir grunn til å spørre seg om spillet vil ha et mye mer forskrudd indre.

Den ene tingen som traileren imidlertid ikke klarte å gjøre, var å gi en oppdatering på utgivelsesdatoen. Vi har fortsatt lite eller ingen informasjon om når The Eternal Life of Goldman vil lanseres, ettersom vi nok en gang blir bedt om å ønske spillet på PC, PS5, Xbox Series X / S og Nintendo Switch 1.

Sjekk ut den siste traileren og en rekke nye bilder nedenfor.