Når starter Bundesliga 2025/26? Datoer, kampanjer og alt du trenger å vite

Kan noen matche Bayern München igjen etter skrekken i 2024?

Bundesliga-sesongen 2025/26 er nær. Litt over en måned etter klubb-VM er den ordinære sesongen nesten her: kalenderen til den tyske toppdivisjonen avslører at sesongen starter 22. august og varer frem til 16. mai 2026.

Bayern München, som har vunnet hver sesong siden 2013, med unntak av 2024, da Bayer Leverkusen vant, skal forsvare tittelen og prøve å ta de første poengene mot RB Leipzig i sesongens åpningskamp. Tidene for den første kampdagen, av 34, er :

Fredag 22. august



  • Bayern mot RB Leipzig: 20:30 CEST, 19:30 BST

Lørdag 23. august



  • Leverkusen mot Hoffenheim: 15:30 CEST, 14:30 BST

  • Union Berlin mot Stuttgart: 15:30 CEST, 14:30 BST

  • Freiburg mot Augsburg: 15:30 CEST, 14:30 BST

  • Heidenheim mot Wolfsburg: 15:30 CEST, 14:30 BST

  • Frankfurt mot Werder Bremen: 15:30 CEST, 14:30 BST

  • Pauli mot Borussia Dortmund: 18:30 CEST, 17:30 BST

Søndag 24. august



  • Mainz 05 mot Köln: 15:30 CEST, 14:30 BST

  • Borussia Mönchengladbach mot Hamburg: 17:30 CEST, 16:30 BST

Alle lag fra Bundesliga 2025/26

Denne sesongen er FC Köln og Hamburger SV tilbake i den øverste divisjonen, mens Holstein Kiel og VfL Bochum rykket ned til 2. Bundesliga. Dette er de 18 lagene i årets førstedivisjon:


  • FC Augsburg

  • Union Berlin

  • Werder Bremen

  • Borussia Dortmund

  • Eintracht Frankfurt

  • SC Freiburg

  • Hamburger SV

  • 1. FC Heidenheim

  • TSG Hoffenheim Sinsheim

  • 1. FC Köln Köln

  • RB Leipzig Leipzig

  • Bayer Leverkusen

  • Mainz 05 Mainz

  • Borussia Mönchengladbach

  • Bayern München

  • FC St. Pauli

  • VfB Stuttgart

  • VfL Wolfsburg

