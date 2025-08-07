Når starter Bundesliga 2025/26? Datoer, kampanjer og alt du trenger å vite

Dansk
Bundesliga-sesongen 2025/26 er nær. Litt over en måned etter klubb-VM er den ordinære sesongen nesten her: kalenderen til den tyske toppdivisjonen avslører at sesongen starter 22. august og varer frem til 16. mai 2026.
Bayern München, som har vunnet hver sesong siden 2013, med unntak av 2024, da Bayer Leverkusen vant, skal forsvare tittelen og prøve å ta de første poengene mot RB Leipzig i sesongens åpningskamp. Tidene for den første kampdagen, av 34, er :
Denne sesongen er FC Köln og Hamburger SV tilbake i den øverste divisjonen, mens Holstein Kiel og VfL Bochum rykket ned til 2. Bundesliga. Dette er de 18 lagene i årets førstedivisjon: