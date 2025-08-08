Når starter Ligue 1 2025/26? Datoer, lag, opprykk og alt du trenger å vite

HQ

Det er bare én uke til sesongstart i den franske toppdivisjonen i fotball. Paris Saint-Germain kommer inn i varmen etter å ha vunnet trippelen, og til tross for skuffelsen i klubb-VM ser det ut til at de er det sterkeste laget i Europa akkurat nå, uten at noen kan stoppe dem.

Ligue 1-kalenderen er bekreftet, med første kampdag fredag 15. august, og PSG spiller søndag kveld mot Nantes. Paris FC, et nyopprykket lag i Paris, naboer til PSG, debuterer samme dag mot Angers.

Sesongen avsluttes 16. mai 2025, men hvis det går som i fjor, vil PSG bli kronet mye tidligere. I fjor var det ingen lag som var i nærheten, men Lens, Monaco, Marseille og 2021-mesteren Lille har vært de nærmeste forfølgerne i det siste...

Ligue 1 kampdag 1

Fredag 15. august



Rennes mot Marseille: 20:45 CEST, 19:45 BST



Lørdag 16. august



Lens mot Lyon: 17:00 CEST, 16:00 BST



Monaco mot Le Havre: 19:00 CEST, 18:00 BST



Nice mot Toulouse: 21:05 CEST, 20:05 BST



Søndag 17. august



Stade Brestois mot LOSC: 15:00 CEST, 14:00 BST



Auxerre mot Lorient: 17:15 CEST, 16:15 BST



Angers mot Paris FC: 17:15 CEST, 16:15 BST



Mets mot RC Strasbourg: 17:15 CEST, 16:15 BST



Nantes mot PSG: 20:45 CEST, 19:45 BST



Alle lag fra Ligue 1 2025/26

I fjor rykket Lorient, Paris FC og Metz opp til Ligue 1, mens Montpellier, Saint-Étienne og Reims rykket ned. Dette er de 18 lagene som kjemper i førstedivisjon i Frankrike i år.