Når starter Ligue 1 2025/26? Datoer, lag, opprykk og alt du trenger å vite

Det er bare én uke til sesongstart i den franske toppdivisjonen i fotball. Paris Saint-Germain kommer inn i varmen etter å ha vunnet trippelen, og til tross for skuffelsen i klubb-VM ser det ut til at de er det sterkeste laget i Europa akkurat nå, uten at noen kan stoppe dem.
Ligue 1-kalenderen er bekreftet, med første kampdag fredag 15. august, og PSG spiller søndag kveld mot Nantes. Paris FC, et nyopprykket lag i Paris, naboer til PSG, debuterer samme dag mot Angers.
Sesongen avsluttes 16. mai 2025, men hvis det går som i fjor, vil PSG bli kronet mye tidligere. I fjor var det ingen lag som var i nærheten, men Lens, Monaco, Marseille og 2021-mesteren Lille har vært de nærmeste forfølgerne i det siste...
I fjor rykket Lorient, Paris FC og Metz opp til Ligue 1, mens Montpellier, Saint-Étienne og Reims rykket ned. Dette er de 18 lagene som kjemper i førstedivisjon i Frankrike i år.