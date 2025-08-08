HQ

Selv om Internett oversvømmes av søte kattebilder og -videoer hver eneste dag, har du kanskje lagt merke til at det har vært ekstra mye purr på nettet siden tidlig i dag. Det er fordi verden feirer den internasjonale kattedagen, en dag som er etablert for å øke bevisstheten og finne måter å forbedre disse kattenes helsetilstand på, i tillegg til å tilbe de faktiske herrene og eierne av hjemmet ditt.

Feiringen ble initiert av FAW for 25 år siden, noe som gjør 2025-utgaven til en ny milepæl i den lange historien. Kattunger er imidlertid så høyt elsket at de har to andre, kanskje mindre kjente og mer USA-sentrerte festligheter, som 20. februar og 29. oktober. Førstnevnte ble dedikert til minne om Bill Clintons populære Socks, som døde etter en alvorlig sykdom, mens sistnevnte ble promotert av Colleen Paige for å oppmuntre til adopsjon av hjemløse katter.

I tillegg til å klemme katten din og øke bevisstheten om katter og deres behov i din omgangskrets, anbefaler vi i Gamereactor at du sjekker ut filmer som Flow og videospill som Stray, hvis du vil feire den internasjonale kattedagen med audiovisuelle medier for den ultimate kattehelgen.