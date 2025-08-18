Gamereactor

US Open Mixed Double-loddtrekningen avslørt: Alcaraz, Raducanu, Draper, Pegula...

De to første rundene i mixed double-kategorien i US Open starter i morgen tirsdag.

HQ

Det er én uke igjen til US Open begynner, men som tidligere rapportert har mixed double-kategorien blitt fremskyndet og vil finne sted denne uken. En avgjørelse som var svært kontroversiell, fordi den forvandlet det som tidligere var en "ekte" kategori i Grand Slam-turneringen til en pseudo-utstillingsturnering, med kortere kamper (best av tre sett, bare fire kamper og ingen fordel) og et stjernespekket program som har skjøvet ut noen ekte mixed double-spillere, og noen kunne ikke delta ettersom det falt sammen med kvalifiseringsrundene.

US Open håper likevel med denne konkurransen å tiltrekke seg flere seere og anerkjennelse til kategorien, i tillegg til å øke premiepengene. Den endelige listen over par er offentliggjort, i tillegg til trekningen: Konkurransen starter med 16-delsfinalene tirsdag 19. august. Senere samme dag vil også kvartfinalene finne sted, og semifinalene og finalene vil finne sted på torsdag.


  • Jessica Pegula og Jack Draper mot Emma Raducanu og Carlos Alcaraz

  • Olga Danilovic og Novak Djokovic mot Mirra Andreeva og Daniil Medvedev

  • Casper Ruud og Iga Swiatek mot Madison Keys og Frances Tiafoe

  • Gael Monfils og Naomi Osaka mot Caty McNally og Lorenzo Musetti

  • Katerina Siniakova og Jannik Sinner mot Belinda Bencic og Alexander Zverev

  • Ben Shelton og Taylor Townsend mot Amanda Anisimova og Holger Rune

  • Reilly Opelka og Venus Williams mot Karolina Muchova og Andrey Rublev

  • Sara Errani og Andrea Vavassori mot Taylor Fritz og Elena Rybakina

Kampene starter kl. 17:00 CEST, 16:00 BST, med kampen mellom Raducanu/Alcaraz (bare én dag etter hans finale mot Sinner) og Draper/Pegula tidligst kl. 20:00 CEST, 19:00 BST, og kampen mellom Sinner/Siniakova og Zverev/Bencic tidligst kl. 20:20 CEST, 19:20 BST.

