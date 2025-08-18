US Open Mixed Double-loddtrekningen avslørt: Alcaraz, Raducanu, Draper, Pegula...

HQ

Det er én uke igjen til US Open begynner, men som tidligere rapportert har mixed double-kategorien blitt fremskyndet og vil finne sted denne uken. En avgjørelse som var svært kontroversiell, fordi den forvandlet det som tidligere var en "ekte" kategori i Grand Slam-turneringen til en pseudo-utstillingsturnering, med kortere kamper (best av tre sett, bare fire kamper og ingen fordel) og et stjernespekket program som har skjøvet ut noen ekte mixed double-spillere, og noen kunne ikke delta ettersom det falt sammen med kvalifiseringsrundene.

US Open håper likevel med denne konkurransen å tiltrekke seg flere seere og anerkjennelse til kategorien, i tillegg til å øke premiepengene. Den endelige listen over par er offentliggjort, i tillegg til trekningen: Konkurransen starter med 16-delsfinalene tirsdag 19. august. Senere samme dag vil også kvartfinalene finne sted, og semifinalene og finalene vil finne sted på torsdag.



Jessica Pegula og Jack Draper mot Emma Raducanu og Carlos Alcaraz



Olga Danilovic og Novak Djokovic mot Mirra Andreeva og Daniil Medvedev



Casper Ruud og Iga Swiatek mot Madison Keys og Frances Tiafoe



Gael Monfils og Naomi Osaka mot Caty McNally og Lorenzo Musetti



Katerina Siniakova og Jannik Sinner mot Belinda Bencic og Alexander Zverev



Ben Shelton og Taylor Townsend mot Amanda Anisimova og Holger Rune



Reilly Opelka og Venus Williams mot Karolina Muchova og Andrey Rublev



Sara Errani og Andrea Vavassori mot Taylor Fritz og Elena Rybakina



Kampene starter kl. 17:00 CEST, 16:00 BST, med kampen mellom Raducanu/Alcaraz (bare én dag etter hans finale mot Sinner) og Draper/Pegula tidligst kl. 20:00 CEST, 19:00 BST, og kampen mellom Sinner/Siniakova og Zverev/Bencic tidligst kl. 20:20 CEST, 19:20 BST.