Team Visma annonserer La Vuelta 2025-lag med Jonas Vingegaard som favoritt

HQ

La Vuelta a España La Vuelta 2025 starter om mindre enn en uke: Lørdag 23. august begynner den første etappen i Torino, som en del av en fire dager lang rute i Italia (totalt vil La Vuelta 2025 spenne over fire land: Spania, Italia, Frankrike og Andorra). Deretter fortsetter rittet nordover i landet, før det som vanlig avsluttes i Madrid 14. september.

Tadej Pogacar, fire ganger Tour de France-mester, inkludert i sommer, har bekreftet at han går glipp av Spania rundt i år. Denne sykkelkonkurransen har vanligvis vært dominert av den slovenske syklisten Primož Roglič fra Red Bull Bora, vinner i 2019, 2020, 2021 og 2024, vil også stå over i år. Det samme gjelder Red Bull-Bora-hansgrohe-rytter Remco Evenepoel, som ikke er med på det tyske laget, noe som betyr at danske Jonas Vingegaard står som favoritt. Han var fire og et halvt minutt bak Pogacar i Touren, men var likevel over fem minutter bedre enn alle andre, og han er glad for at han fortsatt forbedrer seg.

I formiddag offentliggjorde laget hans, Visma | Lease a Bike, hele startoppstillingen til årets utgave av La Vuelta. I tillegg til Vingegaard får han selskap av belgiske Victor Campenaerts, amerikanske Matteo Jorgensen og Sepp Kuss, nederlandske Wilco Kelderman og Dylan Van Baarle, britiske Ben Tulett og franske Axel Zingle.

Teamleder Grischa Niermann sa at "Vingegaard er vår leder og vår beste sjanse til å vinne sammendraget", men at de har et lag som kan støtte Jonas i alle situasjoner. "Jeg er her for å vinne sammendraget, og med støtte fra dette laget virker det som et realistisk mål", sa dansken (via Eurosport), hvis beste plassering i dette rittet var andreplass, med to etappeseirer, i 2023, da hans lagkamerat Sepp Kuss vant.