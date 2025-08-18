Xabi Alonso stiller seg på Real Madrids side i sin motstand mot at LaLiga-kampen spilles i Miami

HQ

Xabi Alonso, Real Madrid-manager, holdt sin første ordinære pressekonferanse dagen før en LaLiga-kamp: Den hvite klubben debuterer tirsdag 19. august mot Osasuna (20:00 BST, 21:00 CEST). Blant tekniske avgjørelser (som hvilken spiller som skal brukes som høyreback, Dani Carvajal eller Trent Alexander Arnold), ble han også spurt om den siste kontroversen i spansk fotball: ideen fra LaLiga-president Javier Tebas om å ta en kamp mellom Villarreal og Barcelona til Miami, noe som har blitt møtt med kritikk fra de fleste andre klubber, samt Villarreal-fansen, ettersom det ville tatt bort en hjemmekamp.

Real Madrid sendte ut en skarp uttalelse da kontroversen tilspisset seg i forrige uke, der de ba FIFA, UEFA og Spanias høyere idrettsråd (CSD) om å gripe inn for å forhindre at en hjemmekamp skulle spilles i utlandet, noe de mener "gir en sportslig fordel" og forstyrrer "den konkurransemessige balansen".

"Jeg er helt enig i klubbens uttalelse," sa Xabi Alonso på en pressekonferanse (via RTVE). "Ved starten av konkurransen visste vi hvilke regler vi spilte under, og hvis de blir endret, må det være med enstemmig samtykke fra alle deltakerne. Akkurat nå er det ikke mulig, og alle LaLiga-deltakerne bør konsulteres først", sa Alonso.