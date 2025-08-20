Banebrytende JBL Quantum 950 er villig til å endre reglene for spillhodetelefoner

HQ

Når det ser ut som om alt har blitt gjort før, og at en spesifikk produktserie bare vil få små justeringer av den samme iterative ideen i all evighet, er det fint å se at noen går tilbake til tegnebrettet for å oppgradere selve kjerneideen fullstendig, del for del. Det var det vi nettopp var vitne til fra JBL på Gamescom, da produsenten beviste at vi tok feil da vi forventet enda en ny vri på den samme gamle Quantum -formelen.

Det vi fikk er JBL Quantum 950, deres nye, innovative, førsteklasses spillhodesett. Vi må naturligvis teste alle de nye funksjonene under ordentlige spilløkter før vi kan felle en dom, men på papiret inneholder det allerede flere forbedringer i forhold til normen.

Lydmessig har Quantum 950 nå nye 50 mm dynamiske drivere i karbonfiber med ultralav forvrengning og Hi-Res-sertifisering, samtidig som høyfrekvensresponsen er forbedret til en presisjon "som tidligere var forbeholdt eliten av in-ear-monitorer", ifølge produsenten. Den inkluderer også merkets varemerke 3D-hodesporing og aktiv støyreduksjon.

Hodebøylen har også blitt redesignet til en "hengekøyelignende" løsning basert på et opphengt, gjennomtrengelig nett montert på en fleksibel struktur. Sammen med øreputer av minneskum er tanken å redusere varmen og øke komforten på lang sikt.

Til slutt går mikrofonen fra 4 til 6 mm for å forbedre stemmeklarheten, men det er forslaget om dobbeltbatteri som kanskje vil fange manges oppmerksomhet, ettersom det kan skiftes ut ved behov, noe som betyr at du kan ta ut den ene batterienheten og lade den på den medfølgende dokkingstasjonen mens du fortsetter å spille med den andre. Ladebasen fungerer også som en 2,4 GHz-sender, og du kan også velge mellom Bluetooth 5.3 eller direkte kabel. Dessuten er alle delene utskiftbare, og følger en modulær design.

Med JBL Quantum 950 i toppsegmentet på € 350 med metallfinish, kompletterer de nye € 150 JBL Quantum 650 (uten ladestasjon eller ANC, 1/2 batterier inkludert) og € 60 JBL Quantum 250 (kun med kabel) den nye serien ved å fjerne noen funksjoner, samtidig som de deler de samme nye driverne.

Vi vil ha mye mer om JBL Quantum 950 og de andre modellene på Gamereactor med våre fulle anmeldelser etter noen tunge tester.