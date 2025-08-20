Når starter EuroBasket 2025, og hvor mange lag skal spille?

HQ

EuroBasket er bare én uke unna! FIBA-konkurransen, som går tilbake til den vanlige fireårssyklusen, selv om den finner sted tre år etter at Spania tok seieren i Tyskland, begynner 27. august. For øyeblikket spiller lagene noen vennskapskamper for å forberede seg til det store arrangementet, som finner sted i fire land: Kypros, Finland, Polen og Latvia.

De fire landene ligger et godt stykke fra hverandre, og det er i Latvias hovedstad Riga at sluttspillet finner sted. Før det er det et gruppespill med 24 lag, fire grupper med seks lag i hver, fire i hver, som går videre til 16-delsfinalene.

Datoer, sted og lag i hver av gruppene i EuroBasket 2025:

Gruppe A: Fra 27. august til 3. september i Latvia



Portugal



Estland



Latvia



Tyrkia



Serbia



Tsjekkia



Gruppe B: Fra 27. august til 3. september i Finland



Tyskland



Finland



Storbritannia



Litauen



Sverige



Montenegro



Gruppe C: Fra 28. august til 4. september på Kypros



Kypros



Italia



Georgia



Spania



Hellas



Bosnia-Hercegovina



Gruppe D: Fra 28. august til 4. september i Polen



Island



Frankrike



Slovenia



Polen



Belgia



Israel



Gruppespillet avsluttes torsdag 4. september, og de fire beste lagene fra hver gruppe går videre til åttendedelsfinalene. Deretter går det videre til finalen søndag 14. september, med avspark klokken 19:00 BST, 20:00 CEST (21:00 lokal tid) på Arena Riga.