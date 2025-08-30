Real Madrids Champions League-kalender for ligafasen: datoer og klokkeslett for alle kampene frem til januar 2026
Datoer og klokkeslett for alle Real Madrids Champions League-kamper 2025/26.
Real Madrid kjenner sine Champions League-rivaler da UEFA denne uken holdt Champions League trekningen, og kunngjorde hver rival for alle 36 lag i Champions League - ligafasen, som finner sted mellom september 2025 og januar 2026. Det er store kamper som kommer: Barcelona - PSG, Real Madrid - Manchester City, Arsenal - Bayern... men vi visste ikke når de skulle spilles, og i hvilken rekkefølge.
Nå, lørdag morgen, har UEFA sluppet hele kalenderen for ligafasen. Det var ingen enkel oppgave: åtte kampdager fordelt på fem måneder, 144 kamper totalt, og noen av lagene må reise langt... Xabi Alonsos tropp skal gjøre den lengste reisen i turneringens historie.
Real Madrid, den mestvinnende klubben i turneringen, fikk en av de tøffeste parene i turneringen, med rivaler som Juventus, Manchester City, Liverpool og Benfica, og var en av de fire som fikk turen til Kasakhstan, i nærheten av Kina... noe som vil skje ganske tidlig, i september.
Fullstendig kalender for Champions League - ligafasen for Real Madrid:
- 16. september 2025 21:00 Olympique de Marseille (H)
- 30. september 2025 18:45 FC Kairat Almaty (A)
- 22. oktober 2025 21:00 Juventus (H)
- 4. november 2025 21:00 Liverpool FC (A)
- 26. november 2025 21:00 Olympiacos FC (A)
- 10. desember 2025 21:00 Manchester City (H)
- 20. januar 2026 21:00 AS Monaco (H)
- 28. januar 2026 21:00 SL Benfica (A)