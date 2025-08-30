Real Madrids Champions League-kalender for ligafasen: datoer og klokkeslett for alle kampene frem til januar 2026

HQ

Real Madrid kjenner sine Champions League-rivaler da UEFA denne uken holdt Champions League trekningen, og kunngjorde hver rival for alle 36 lag i Champions League - ligafasen, som finner sted mellom september 2025 og januar 2026. Det er store kamper som kommer: Barcelona - PSG, Real Madrid - Manchester City, Arsenal - Bayern... men vi visste ikke når de skulle spilles, og i hvilken rekkefølge.

Nå, lørdag morgen, har UEFA sluppet hele kalenderen for ligafasen. Det var ingen enkel oppgave: åtte kampdager fordelt på fem måneder, 144 kamper totalt, og noen av lagene må reise langt... Xabi Alonsos tropp skal gjøre den lengste reisen i turneringens historie.

Real Madrid, den mestvinnende klubben i turneringen, fikk en av de tøffeste parene i turneringen, med rivaler som Juventus, Manchester City, Liverpool og Benfica, og var en av de fire som fikk turen til Kasakhstan, i nærheten av Kina... noe som vil skje ganske tidlig, i september.

Fullstendig kalender for Champions League - ligafasen for Real Madrid: