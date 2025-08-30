Sport
FC Barcelonas Champions League-kalender for ligafasen: datoer og klokkeslett for alle kampene frem til januar 2026
Datoer og klokkeslett for alle FC Barcelonas Champions League-kamper 2025/26.
Trekningen Champions League trekningen fant sted denne uken, og kunngjorde hver rival for alle 36 lag i ligafasen, som løper fra september 2025 og januar 2026. Det er store kamper i vente, og Barcelona er involvert i noen av de mest interessante.
Lørdag morgen slapp UEFA hele kalenderen for ligafasen. Det var ingen enkel oppgave: åtte kampdager over fem måneder, 144 kamper totalt, og noen av lagene må reise langt, fra Polarsirkelen til nesten Kina.
Barça var det mestscorende laget forrige sesong, og var svært nær å nå finalen for første gang på ti år. Hvis du trodde vi ble nektet en stor finale med PSG, vil det endelig skje den første oktober, et av høydepunktene i ligafasen ... pluss alle disse.
(Tider i CET, en time mindre i Storbritannia).
Fullstendig Champions League - ligafasekalender for FC Barcelona :
- 18. september 2025 21:00 Newcastle United FC (A)
- 1. oktober 2025 21:00 Paris Saint-Germain (H)
- 21. oktober 2025 18:45 Olympiacos FC (H)
- 5. november 2025 21:00 Club Brugge KV (A)
- 25. november 2025 21:00 Chelsea FC (A)
- 9. desember 2025 21:00 Eintracht Frankfurt (H)
- 21. januar 2026 21:00 SK Slavia Praha (A)
- 28. januar 2026 21:00 F.C. København (H)