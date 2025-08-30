Manchester Citys Champions League-kalender for ligafasen: datoer og klokkeslett for alle kampene frem til januar 2026

HQ

UEFA holdt denne uken Champions League trekningen, og kunngjorde hver rival for alle 36 lag i Champions League - ligafasen, inkludert Manchester City, som finner sted mellom september 2025 og januar 2026. Det er store kamper som kommer: Barcelona - PSG, Real Madrid - Manchester City, Arsenal - Bayern ... men vi visste ikke når de skulle skje.

Nå er ventetiden over, for UEFA har sluppet hele kalenderen for ligafasen, med åtte kamper for hver klubb frem til januar 2026. Og Manchester City har store kamper, som Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen og et besøk på Bernabéu i desember.

Manchester City vant trofeet for første gang i 2023, i et øyeblikk der klubben til Pep Guardiola virket som den farligste i hele Europa ... men det endret seg drastisk i fjor, da de ikke nådde 16-delsfinalene. Vil de slå tilbake i år?

Fullstendig Champions League - ligafasekalender for Manchester City: