Liverpools Champions League-kalender for ligafasen: Datoer og klokkeslett for alle kamper frem til januar 2026

Liverpool-fansen visste veien videre i Champions League - ligafasen. Trekningen som ble holdt denne uken for Champions League kunngjorde alle rivalene til alle de 36 lagene i Champions League - ligafasen, som finner sted mellom september 2025 og januar 2026. Det er store kamper som kommer: Barcelona - PSG, Real Madrid - Manchester City, Arsenal - Bayern ... men vi visste ikke når de skulle skje.

Nå er hele kalenderen for ligafasen i Champions League, totalt 144 kamper fordelt på fem måneder, offentliggjort, så fansen kan begynne å merke av dagene i kalenderen.

Mange forventet at Liverpool skulle være en av favorittene i fjor, men de ble slått ut i åttendedelsfinalen av PSG etter straffesparkkonkurranse. De vant likevel Premier League, og er fortsatt et av de mest fryktede lagene i ligafasen... med Real Madrid og Atleti på besøk på Anfield, samt et besøk i Milano i desember.

Fullstendig Champions League - ligafasekalender for Liverpool:

(Tider i CET, en time mindre i Storbritannia)