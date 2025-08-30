Liverpools Champions League-kalender for ligafasen: Datoer og klokkeslett for alle kamper frem til januar 2026
Datoer og klokkeslett for alle Liverpools Champions League-kamper 2025/26.
Liverpool-fansen visste veien videre i Champions League - ligafasen. Trekningen som ble holdt denne uken for Champions League kunngjorde alle rivalene til alle de 36 lagene i Champions League - ligafasen, som finner sted mellom september 2025 og januar 2026. Det er store kamper som kommer: Barcelona - PSG, Real Madrid - Manchester City, Arsenal - Bayern ... men vi visste ikke når de skulle skje.
Nå er hele kalenderen for ligafasen i Champions League, totalt 144 kamper fordelt på fem måneder, offentliggjort, så fansen kan begynne å merke av dagene i kalenderen.
Mange forventet at Liverpool skulle være en av favorittene i fjor, men de ble slått ut i åttendedelsfinalen av PSG etter straffesparkkonkurranse. De vant likevel Premier League, og er fortsatt et av de mest fryktede lagene i ligafasen... med Real Madrid og Atleti på besøk på Anfield, samt et besøk i Milano i desember.
Fullstendig Champions League - ligafasekalender for Liverpool:
(Tider i CET, en time mindre i Storbritannia)
- 17. september 2025 21:00 Atlético de Madrid (H)
- 30. september 2025 21:00 Galatasaray A.Ş. (A)
- 22. oktober 2025 21:00 Eintracht Frankfurt (A)
- 4. november 2025 21:00 Real Madrid C.F. (H)
- 26. november 2025 21:00 PSV Eindhoven (H)
- 9. desember 2025 21:00 FC Internazionale Milano (A)
- 21. januar 2026 21:00 Olympique de Marseille (A)
- 28. januar 2026 21:00 Qarabağ FK (H)