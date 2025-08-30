Paris Saint-Germains Champions League-kalender for ligafasen: datoer og klokkeslett for alle kampene frem til januar 2026

HQ

PSGs tittelforsvar begynner! UEFA kunngjorde trekningen Champions League UEFA kunngjorde trekningen denne uken, med alle rivalene for alle de 36 lagene i Champions League - ligafasen, som finner sted mellom september 2025 og januar 2026. Det er store kamper i vente: Barcelona - PSG, Real Madrid - Manchester City, Arsenal - Bayern... men vi visste ikke når de skulle spilles.

UEFA har nettopp sluppet hele kalenderen for ligafasen, inkludert tidspunkter. Nå vet vi hvem og når den franske klubben skal forsvare tittelen. I fjor ble PSG nesten eliminert i denne ligafasen, for så å nå finalen etter å ha slått Inter.

I år skal de besøke Barcelona og ta imot Bayern München, men det er mye mer. Ta en titt på hele kalenderen (tider i CET, en time mindre i Storbritannia).

Fullstendig Champions League - ligafasekalender for Paris Saint-Germain: