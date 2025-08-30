Gamereactor

Paris Saint-Germains Champions League-kalender for ligafasen: datoer og klokkeslett for alle kampene frem til januar 2026

Datoer og klokkeslett for alle PSGs Champions League-kamper 2025/26.

HQ

PSGs tittelforsvar begynner! UEFA kunngjorde trekningen Champions League UEFA kunngjorde trekningen denne uken, med alle rivalene for alle de 36 lagene i Champions League - ligafasen, som finner sted mellom september 2025 og januar 2026. Det er store kamper i vente: Barcelona - PSG, Real Madrid - Manchester City, Arsenal - Bayern... men vi visste ikke når de skulle spilles.

UEFA har nettopp sluppet hele kalenderen for ligafasen, inkludert tidspunkter. Nå vet vi hvem og når den franske klubben skal forsvare tittelen. I fjor ble PSG nesten eliminert i denne ligafasen, for så å nå finalen etter å ha slått Inter.

I år skal de besøke Barcelona og ta imot Bayern München, men det er mye mer. Ta en titt på hele kalenderen (tider i CET, en time mindre i Storbritannia).

Fullstendig Champions League - ligafasekalender for Paris Saint-Germain:


  • 17. september 2025 21:00 Atalanta BC (H)

  • 1. oktober 2025 21:00 FC Barcelona (A)

  • 21. oktober 2025 21:00 Bayer 04 Leverkusen (A)

  • 4. november 2025 21:00 FC Bayern München (H)

  • 26. november 2025 21:00 Tottenham Hotspur (H)

  • 10. desember 2025 21:00 Athletic Club (A)

  • 20. januar 2026 21:00 Sporting Clube de Portugal (A)

  • 28. januar 2026 21:00 Newcastle United FC (H)

