Chelsea Champions League-kalender for ligafasen: datoer og klokkeslett for alle kamper frem til januar 2026

HQ

Trekningen Champions League trekningen fant sted tidlig denne uken, og kunngjorde hver rival for alle 36 lag i Champions League - ligafasen, men vi visste fortsatt ikke kalenderen, inkludert tider, for alle kamper frem til januar 2026. Vi forventer store kamper, og nå vet vi når de vil finne sted, også for verdensmesterne Chelsea.

UEFA offentliggjorde lørdag morgen den fullstendige kalenderen for ligafasen, og Chelsea-fansen kan skrive inn i kalenderen når de får se noen av de mest spennende kampene for laget sitt, blant annet mot Bayern München og Barcelona.

Fullstendig Champions League - ligafasekalender for Chelsea:

(Tider i CET, en time mindre i Storbritannia).