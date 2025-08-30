Gamereactor

Arsenals Champions League-kalender for ligafasen: datoer og klokkeslett for alle kampene frem til januar 2026

Datoer og klokkeslett for alle Arsenals Champions League-kamper 2025/26.

HQ

Arsenal kjente allerede sine Champions League-rivaler, da UEFA denne uken holdt Champions League trekningen, kunngjorde hver rival for alle 36 lag i Champions League - ligafasen, som finner sted mellom september 2025 og januar 2026. Det er store kamper som kommer: Barcelona - PSG, Real Madrid - Manchester City, Arsenal - Bayern... men vi visste ikke når de skulle finne sted.

Lørdag morgen slapp UEFA hele kalenderen for ligafasen, slik at fansen kan begynne å merke av dagene i kalenderen for de mest interessante kampene. For London-laget inkluderer det et besøk fra Atlético de Madrid og Bayern, samt en tur til Milano.

Ta en titt på hele kalenderen nedenfor (tider i CET, en time mindre i Storbritannia).

Fullstendig kalender for Champions League - ligafasen for Arsenal:


  • 16. september 2025 18:45 Athletic Club (A)

  • 1. oktober 2025 21:00 Olympiacos FC (H)

  • 21. oktober 2025 21:00 Atlético de Madrid (H)

  • 4. november 2025 18:45 SK Slavia Praha (A)

  • 26. november 2025 21:00 FC Bayern München (H)

  • 10. desember 2025 21:00 Club Brugge KV (A)

  • 20. januar 2026 21:00 FC Internazionale Milano (A)

  • 28. januar 2026 21:00 FC Kairat Almaty (H)

