Arsenals Champions League-kalender for ligafasen: datoer og klokkeslett for alle kampene frem til januar 2026

HQ

Arsenal kjente allerede sine Champions League-rivaler, da UEFA denne uken holdt Champions League trekningen, kunngjorde hver rival for alle 36 lag i Champions League - ligafasen, som finner sted mellom september 2025 og januar 2026. Det er store kamper som kommer: Barcelona - PSG, Real Madrid - Manchester City, Arsenal - Bayern... men vi visste ikke når de skulle finne sted.

Lørdag morgen slapp UEFA hele kalenderen for ligafasen, slik at fansen kan begynne å merke av dagene i kalenderen for de mest interessante kampene. For London-laget inkluderer det et besøk fra Atlético de Madrid og Bayern, samt en tur til Milano.

Ta en titt på hele kalenderen nedenfor (tider i CET, en time mindre i Storbritannia).

Fullstendig kalender for Champions League - ligafasen for Arsenal: