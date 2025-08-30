Sport
Bayern Münchens Champions League-kalender for ligafasen: datoer og klokkeslett for alle kamper frem til januar 2026
Datoer og klokkeslett for alle Bayern Münchens Champions League-kamper 2025/26.
Bayern München kjente sine Champions League-rivaler etter Champions League trekningen denne uken, og kunngjorde hver rival for alle 36 lag i Champions League - ligafasen, som finner sted mellom september 2025 og januar 2026. Det er store kamper som kommer: Barcelona - PSG, Real Madrid - Manchester City, Arsenal - Bayern... men vi visste ikke når de skulle spilles.
Lørdag formiddag slapp UEFA hele kalenderen for ligafasen, så Bayern München-supporterne kan begynne å merke av datoene og klokkeslettene i kalenderen, med høydepunkter som et besøk hos mesterne i Paris og, i den første kampen, å ta imot verdensmesterne Chelsea.
Ta en titt på kalenderen (tider i CET, en time mindre i Storbritannia).
Fullstendig kalender for Champions League - ligafasen for Bayern München:
- 17. september 2025 21:00 Chelsea FC (H)
- 30. september 2025 21:00 Pafos FC (A)
- 22. oktober 2025 21:00 Club Brugge KV (H)
- 4. november 2025 21:00 Paris Saint-Germain (A)
- 26. november 2025 21:00 Arsenal FC (A)
- 9. desember 2025 18:45 Sporting Clube de Portugal (H)
- 21. januar 2026 21:00 R. Union Saint-Gilloise (H)
- 28. januar 2026 21:00 PSV Eindhoven (A)