Bayern Münchens Champions League-kalender for ligafasen: datoer og klokkeslett for alle kamper frem til januar 2026

Bayern München kjente sine Champions League-rivaler etter Champions League trekningen denne uken, og kunngjorde hver rival for alle 36 lag i Champions League - ligafasen, som finner sted mellom september 2025 og januar 2026. Det er store kamper som kommer: Barcelona - PSG, Real Madrid - Manchester City, Arsenal - Bayern... men vi visste ikke når de skulle spilles.

Lørdag formiddag slapp UEFA hele kalenderen for ligafasen, så Bayern München-supporterne kan begynne å merke av datoene og klokkeslettene i kalenderen, med høydepunkter som et besøk hos mesterne i Paris og, i den første kampen, å ta imot verdensmesterne Chelsea.

Ta en titt på kalenderen (tider i CET, en time mindre i Storbritannia).

Fullstendig kalender for Champions League - ligafasen for Bayern München: